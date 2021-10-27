Всё для геймеров!

Стенограмма квартального отчёта AMD позволила выявить наиболее интересные высказывания руководства компании. Аналитики традиционно не обошли стороной тему влияния криптовалют на бизнес AMD, а глава компании Лиза Су (Lisa Su) категорично заявила, что «криптовалюты – это не тот сегмент, который мы обслуживаем».

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Источник изображения: AMD

По крайней мере, как пояснила глава компании, в третьем квартале выручка на данном направлении была пренебрежимо мала. В целом графический бизнес AMD завершил третий квартал с хорошими показателями – это касается, как игровой, так и серверной графики. Архитектура RDNA 2 пользуется хорошим спросом, её носители удачно позиционируются относительно изделий конкурентов, как считает глава компании. Свои игровые графические решения AMD старается поставлять для нужд геймеров.

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В третьем квартале AMD удалось увеличить объёмы поставок графических процессоров для нужд любителей игр, в четвёртый квартал компания тоже смотрит с уверенностью по этому поводу, как и в следующий год. Игровые консоли в следующем году тоже будут пользоваться растущим спросом, поскольку они разменяют в своём нынешнем поколении только третий год жизненного цикла, а пик спроса достигается на четвёртый.