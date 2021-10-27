Только в сегменте ПК всё портит дефицит.

Квартальный отчёт AMD изобиловал рекордными для компании показателями, но на сопутствующем мероприятии руководство особыми откровениями не порадовало, лишь упомянув о готовности рассказать о серверных ускорителях Instinct MI200 на мероприятии восьмого ноября.

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Источник изображения: AMD

Совокупная выручка AMD в минувшем квартале выросла за год на 54% до $4,3 млрд, норму прибыли удалось увеличить с 44 до 48%, а операционная прибыль вообще увеличилась на 111% до $948 млрд. Если бы не рост операционных расходов на 46%, то прибыль выросла бы ещё сильнее. Пока же компания вынуждена увеличивать расходы на производство продукции и разработку новых изделий, как и на их продвижение не рынке – особенно в серверном сегменте, где наметился хороший прогресс.

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По сути, в прошлом квартале около 44% выручки AMD было обеспечено серверными центральными процессорами и компонентами для игровых консолей. По словам главы компании Лизы Су (Lisa Su), доля серверных графических и центральных процессоров в выручке AMD выросла до 25%. Это значит, что игровые консоли приносят компании почти 20% текущей выручки. И в четвёртом квартале этого года, и в значительной части следующего AMD делает расчёт на рост бизнеса именно в серверном и игровом сегментах, поскольку в первом полугодии связанный с ПК бизнес ещё будет ограничен дефицитом сторонних компонентов. AMD следит за тем, чтобы у клиентов на складах не образовывались излишки центральных процессоров. Компания может поставлять их в больших количествах, но в условиях дефицита прочих компонентов это не имеет особого смысла. По этой причине руководство AMD ожидает, что рынок ПК не продемонстрирует роста ни по итогам четвёртого квартала, ни по итогам всего следующего года. С другой стороны, не исключаются сценарии как с ростом профильной выручки, так и с её снижением.