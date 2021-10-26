Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD сохраняет все шансы увеличить свою долю рынка по итогам третьего квартала
Потому что у соседа корова жива?
анонсы и реклама
Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты
Круто подешевела 3080 Gigabyte Aorus несмотря на рост эфира
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле

Квартальный отчёт AMD будет опубликован только завтра, но это не мешает всем заинтересованным авторам на страницах Seeking Alpha строить свои прогнозы по итогам этого периода для данной компании. Опубликованный ранее отчёт Intel, по мнению первоисточника, даёт некоторую надежду на укрепление рыночных позиций AMD по итогам третьего квартала в клиентском и серверном сегментах.

реклама

Источник изображения: Getty Images

Как уже известно, в минувшем квартале Intel сократила свою выручку в клиентском сегменте на 2%. По словам представителей компании, этому способствовал сохраняющийся дефицит сопутствующих компонентов, который мешал тем же производителям ноутбуков, например, выпускать бюджетные конфигурации в достаточных количествах.

анонсы и реклама
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-17000р на RTX 3070 ASUS
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
-39 000р на MSI RTX 3080
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

По прогнозам Gartner, в третьем квартале рынок ПК должен был вырасти на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если продажи Intel в этом сегменте снижались на 2%, то при условии справедливости прогноза Gartner можно ожидать, что AMD за этот период смогла увеличить свою долю рынка. Тем более, что комментарии представителей Intel говорят о концентрации спроса в верхнем ценовом сегменте, а позиции AMD в этой рыночной нише в последние годы весьма сильны.

#amd #intel #аналитика #финансы #процессоры
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Четыре кристалла Intel Sapphire Rapids предстали на необычном фото
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я не буду добывать Эфир на своей GeForce RTX 2070 Super – мнение геймера со стажем
195
Загадки истории: циммеритовое покрытие на немецких танках
39
В преддверии выхода процессоров Intel Core 12-го поколения размышляем об их плюсах и минусах
45
Мой первый отвал видеокарты из лагеря AMD: Asus HD 7870 DirectCU II TOP, диагностика и лечение
40
Обзор NVME SSD накопителя PNY CS2130 1 TB на контроллере Phison E12
30
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt X570-Creator WIFI
9
Обзор WRC 10: ничего нового
14
Ретро-обзор игрового ноутбука 2007 года Acer 6592G: Intel T8100 + Radeon 2400 XT и сравнение с T7100
5
Мои впечатления от игры Anno 1404
3
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
3

Сейчас обсуждают

NOFX
15:20
Как это теперь развидеть?
Игроки обстреляли «дизлайками» новый рекламный ролик Battlefield 2042 — EA его скрыла
Василий Теркин
15:20
Крым причем тут Украина? )))))
Решение TSMC сотрудничать с Вашингтоном по запросу данных о чипах вызвало тревогу в Китае
Anastasiya Avdunicheva
15:19
До сих пор пользуюсь ей, отличная операционная система.
Windows XP исполнилось 20 лет
Freeman00
15:18
Это чувырло ещё и про охлад высрался и при этом даже не удосужился глянут хотя бы одну фотку из целой пачки которые тут уже не раз мелькали что на матерях ДВОЙНЫЕ отверстия под охлад для сохранения со...
В преддверии выхода процессоров Intel Core 12-го поколения размышляем об их плюсах и минусах
jsth
15:17
СССР да. Лазерная литография основана на открытиях СССР. Фундаментальные исследования спектральных излучений пригодных для EUV проходили в России. Разработкой оптической системы и элементов, а также с...
Решение TSMC сотрудничать с Вашингтоном по запросу данных о чипах вызвало тревогу в Китае
Василий Теркин
15:16
Как же ты тупа. "Решение TSMC сотрудничать с Вашингтоном по запросу данных о чипах вызвало тревогу в Китае" Китай напрягся, с какого перепугу????? Америка узнает сколько и куда чипы поставляла tsmc, ...
Решение TSMC сотрудничать с Вашингтоном по запросу данных о чипах вызвало тревогу в Китае
Rǫgnvaldr ór Moskviæ
15:15
Справедливости ради, не любая. Далеко не любая. Майнинг на хардах - живой тому пример. Где там сейчас все эти фармеры чиа? Расплачиваются по кредитам? К тому же на большую перспективу сложно загадыва...
Почему я не буду добывать Эфир на своей GeForce RTX 2070 Super – мнение геймера со стажем
Вскукарек Интелбоев
15:14
Нет, lancer evolution 😁
XPG представила свои первые модули памяти DDR5-5200 в серии LANCER
FELSHER
15:14
Как эта уёбище из ЧС вылезло? Иди навзад!
Почему я не буду добывать Эфир на своей GeForce RTX 2070 Super – мнение геймера со стажем
SerVal-2
15:11
/// лучше бы выпустили i5-12600K 8/16 , чем литлбиг 6+4/16./// Дык, Интел не может. Тех-процесс толстоват. Поэтому, процик перегревается. Так что литлбиг 6+4/16 выпущены для поддержания штанов (до т...
Появились результаты тестирования Core i5-12600K в CPU-Z
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем