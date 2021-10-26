Квартальный отчёт AMD будет опубликован только завтра, но это не мешает всем заинтересованным авторам на страницах Seeking Alpha строить свои прогнозы по итогам этого периода для данной компании. Опубликованный ранее отчёт Intel, по мнению первоисточника, даёт некоторую надежду на укрепление рыночных позиций AMD по итогам третьего квартала в клиентском и серверном сегментах.
реклама
Как уже известно, в минувшем квартале Intel сократила свою выручку в клиентском сегменте на 2%. По словам представителей компании, этому способствовал сохраняющийся дефицит сопутствующих компонентов, который мешал тем же производителям ноутбуков, например, выпускать бюджетные конфигурации в достаточных количествах.
По прогнозам Gartner, в третьем квартале рынок ПК должен был вырасти на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если продажи Intel в этом сегменте снижались на 2%, то при условии справедливости прогноза Gartner можно ожидать, что AMD за этот период смогла увеличить свою долю рынка. Тем более, что комментарии представителей Intel говорят о концентрации спроса в верхнем ценовом сегменте, а позиции AMD в этой рыночной нише в последние годы весьма сильны.