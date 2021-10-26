Уже в следующем полугодии.

Молодая японская компания A.L.I., по данным Nikkei Asian Review, уже в следующем полугодии начнёт поставки летающего мотоцикла Xturismo, который способен переносить по воздуху единственного седока со скоростью до 100 км/ч. В ходе испытательного полёта аппарат массой 300 кг, приводимый в движение преимущественно двигателем внутреннего сгорания, оторвался от земли на испытательном треке в Японии, на протяжении полутора минут осуществляя нехитрые манёвры в воздухе.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Первая партия из 200 летательных аппаратов стоимостью по $682 000 каждый будет готова отправиться к клиентам в следующем полугодии. Производитель утверждает, что аппарат способен находиться в воздухе до 40 минут. Помимо развлекательных целей, его планируется использовать для спасения людей на воде. Американский конкурент JetPack Aviation подобный летательный аппарат стоимостью $380 000 собирается запустить в продажу только к началу 2023 года. Впрочем, при тираже не более 200 штук и указанной стоимости и японский вариант нельзя будет назвать массовым транспортным средством.