Рост цен на микросхемы памяти в этом году позволил компании SK hynix, как отмечает Reuters, продемонстрировать самую высокую операционную прибыль с конца 2018 года, по сравнению с третьим кварталом 2020 года она выросла в три с лишним раза до $3,6 млрд.
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Рост выручки на 45% до рекордных $10 млрд тоже назвать скромным. По словам представителей компании, в серверном сегменте спрос на память будет подогреваться необходимостью замены оборудования, приобретённого в период с 2017 по 2018 годы. В сегменте персональных компьютеров сложившийся дефицит на сопутствующие компоненты сформировал отложенный спрос, поэтому руководство SK hynix в ближайшее будущее смотрит с оптимизмом. Производителям памяти, по словам финансового директора компании, удаётся обеспечивать стабильные и предсказуемые поставки, в отличие от многих других игроков рынка.