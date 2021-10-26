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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Руководство SK hynix гордится тем, что производители памяти не страдают от дефицита
Отложенный спрос в сегменте ПК и серверов обеспечит компании светлое будущее.
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Рост цен на микросхемы памяти в этом году позволил компании SK hynix, как отмечает Reuters, продемонстрировать самую высокую операционную прибыль с конца 2018 года, по сравнению с третьим кварталом 2020 года она выросла в три с лишним раза до $3,6 млрд.

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Источник изображения: Reuters

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Рост выручки на 45% до рекордных $10 млрд тоже назвать скромным. По словам представителей компании, в серверном сегменте спрос на память будет подогреваться необходимостью замены оборудования, приобретённого в период с 2017 по 2018 годы. В сегменте персональных компьютеров сложившийся дефицит на сопутствующие компоненты сформировал отложенный спрос, поэтому руководство SK hynix в ближайшее будущее смотрит с оптимизмом. Производителям памяти, по словам финансового директора компании, удаётся обеспечивать стабильные и предсказуемые поставки, в отличие от многих других игроков рынка.

#аналитика #финансы #sk hynix #озу
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Xenos_One
09:00
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