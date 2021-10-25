Разработки китайских инженеров не должны покидать пределов страны.

Необходимость хранить данные на локальных серверах в Китае первоначально возникла у Tesla из-за опасений местных властей по поводу шпионажа – в этом году гражданам КНР было запрещено посещать на электромобилях этой марки правительственные и военные объекты. Tesla обязалась перевести хранение и обработку данных китайских автовладельцев на локальные серверные ресурсы. Как отмечает Reuters, теперь это требование распространяется и на данные научного и инженерного характера.

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Источник изображения: Reuters

Дело в том, что у Tesla в Шанхае начинает работать исследовательский центр, который поможет компании продвинуться в использовании новых материалов, создании электронных компонентов, программировании и технологиях зарядки аккумуляторов. Всю накопленную китайскими специалистами информацию Tesla должна будет хранить локально, для чего рядом с исследовательским центром построена соответствующая положениям нового закона серверная площадка. Её формирование началось ещё в мае этого года.

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Из ранних публикаций известно, что исследовательский центр в Шанхае поможет Tesla вывести на рынок электромобиль стоимостью $25 000, который здесь же и будет производиться. Специалисты Tesla также прикладывают немало усилий для борьбы с дефицитом компонентов, оперативно перерабатывая программное обеспечение для смены компонентной базы, используемой в электромобилях.