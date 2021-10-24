Квартальный отчёт Intel обеспечил нас достаточно объёмной стенограммой, ресурс которой не могут истощить даже наступившие выходные. Процессоры Alder Lake, первая фаза анонса которых состоится на следующей неделе, глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) на квартальном мероприятии описывал хвалебными эпитетами, пообещав, что они получат распространение по максимальному количеству сегментов, форм-факторов и тепловых пакетов по сравнению с другими семействами, когда-либо представленными компанией. В сверхмобильном варианте эти процессоры тоже появятся.
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Как убеждён генеральный директор, процессоры Alder Lake помогут Intel увеличить свою долю рынка. Он также назвал их «ценовыми лидерами», дословно pricing leader. Поскольку дополнительных комментариев на этот счёт Гелсингер не предоставил, это выражение можно толковать двояко. С одной стороны, процессоры Alder Lake могут стать лучшим выбором в своём ценовом сегменте с учётом уровня производительности. С другой стороны, семейство Alder Lake может поднять среднюю цену реализации продукции Intel, выступая главным катализатором этого явления. Последний вариант толкования не так уж абстрактен, ибо ранее по ходу конференции глава Intel отмечал, что именно анонс Alder Lake увеличил спрос на более дорогие процессоры среди производителей готовых компьютеров.
В квартальном отчёте по форме 10-Q рост спроса на настольные системы Intel объясняет эффектом «низкой базы» в аналогичном периоде прошлого года, а также оживлением в корпоративном и частном сегментах. Снижение спроса на ноутбуки обусловлено преимущественно дефицитом сопутствующих компонентов. Средние цены при этом растут, как мы отмечали — в структуре поставок продукции Intel становится больше процессоров с большим количеством ядер.