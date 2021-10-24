Ноутбуки частично утратили статус локомотива роста выручки.

Появление на сайте Intel квартального отчёта по форме 10-Q ещё в пятницу обеспечило нас приличным набором информационных поводов, но руки до их разбора дошли только к воскресенью. Мы уже отмечали, что в минувшем квартале настольный сегмент показал хороший рост – объёмы поставок выросли на 16% за год и на 11% последовательно, а средняя цена реализации компонентов выросла на 4% и 2% соответственно.

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Источник изображения: Intel

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Квартальный отчёт Intel по форме 10-Q показал, что настольные компоненты формировали ровно треть выручки компании в клиентском сегменте. Впрочем, легко определить, что оставшиеся две трети выручки компания получила от реализации компонентов для ноутбуков. Этот вид продукции давно является доминирующим, в прошлом квартале объёмы поставок хоть и снизились из-за дефицита сторонних компонентов, средняя цена реализации выросли на 20% последовательно и 10% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Всего с начала года Intel увеличила объёмы поставок компонентов для ноутбуков на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.