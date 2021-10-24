Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Настольные компоненты формировали треть выручки Intel в клиентском сегменте
Ноутбуки частично утратили статус локомотива роста выручки.
анонсы и реклама
Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты
Круто подешевела 3080 Gigabyte Aorus несмотря на рост эфира
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле

Появление на сайте Intel квартального отчёта по форме 10-Q ещё в пятницу обеспечило нас приличным набором информационных поводов, но руки до их разбора дошли только к воскресенью. Мы уже отмечали, что в минувшем квартале настольный сегмент показал хороший рост – объёмы поставок выросли на 16% за год и на 11% последовательно, а средняя цена реализации компонентов выросла на 4% и 2% соответственно.

реклама

Источник изображения: Intel

анонсы и реклама
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-17000р на RTX 3070 ASUS
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
-39 000р на MSI RTX 3080
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Квартальный отчёт Intel по форме 10-Q показал, что настольные компоненты формировали ровно треть выручки компании в клиентском сегменте. Впрочем, легко определить, что оставшиеся две трети выручки компания получила от реализации компонентов для ноутбуков. Этот вид продукции давно является доминирующим, в прошлом квартале объёмы поставок хоть и снизились из-за дефицита сторонних компонентов, средняя цена реализации выросли на 20% последовательно и 10% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Всего с начала года Intel увеличила объёмы поставок компонентов для ноутбуков на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

#intel #аналитика #финансы #ноутбуки
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Четыре кристалла Intel Sapphire Rapids предстали на необычном фото
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мнение: почему любому разумному геймеру пора завязывать с майнингом на своей едиственной видеокарте
403
Сравниваем производительность Windows 10 21H1 и Windows 11 в синтетических тестах и 3D
41
Лучшие стратегии, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть третья, заключительная
5
Повышаем производительность 4Gb Polaris в майнинге
40
Macbook Pro 2021 - звонкая пощёчина ультрабукам на Windows
27
Обзор платформы Intel NUC Elements
9
Assassin's Creed Origins: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
7
Обзор и тестирование блока питания Aerocool Aero Bronze 850M
36
Windows 11 Pro за $20.49 по скидке на Хэллоуинской распродаже
Сравниваем PS Now c Xbox Game Pass. Вопрос цены и долголетия
4

Сейчас обсуждают

kilobait3
08:39
Помойка на помойке.
Розничный Intel Core i9-12900K куплен пользователем Reddit за 610$, за две недели до старта продаж
skydan
08:29
Ужас нах. Я это говно забросил в январе после пролога. Уебищно все - начиная от дизайна интерфейса закачивая сюжетом. О технической реализации, уебищном движке и текстурах из 2008 года промолчу.
К 2026 году CDPR полностью переработает Cyberpunk 2077 и обновит все игровые механики
-Sinigr-
08:24
Вас наверно удивит тот факт - что его из компании выперли еще почти 15 лет назад, когда микрософтом начал рулить Балмер. Да Билл Гейтс акционер, и имел после 2008 года если я правильно помню аж консул...
Сравниваем производительность Windows 10 21H1 и Windows 11 в синтетических тестах и 3D
Fedozzi
08:20
что это за горе инсайдер)) чё уже тогда не 10 лет))))
К 2026 году CDPR полностью переработает Cyberpunk 2077 и обновит все игровые механики
Strimtek
08:20
Атрей это Локи, а Кратос убьет Бальдра. Не благодарите.
Энтузиаст сравнил внешний вид God of War (2018) на PC и PS5
14 +++++++++
08:15
днищенская сборка за оверпрайс ?
Собираем очень недорогой компьютер на AMD Athlon 200GE для игр, работы, учебы и интернета
wwr222
08:15
Как охота посмотреть на мир,где ВСЕ автомобили заменят на электротазики...Кто-то не учил физику в школе.
Дефицит подтолкнул Mercedes-Benz к выбору чипов, выпущенных по современным техпроцессам
wwr222
08:13
Тролль,кто разрешал вылезать из унитаза?
Собираем очень недорогой компьютер на AMD Athlon 200GE для игр, работы, учебы и интернета
Сергей Шубин
08:09
Эфир головного мозга обнаружен, расходимся...
Майнер купил видеокарту NVIDIA за 320 000 р и рассказал о проблемах с перегревом и хешрейте 164 MH/s
LEVAK
08:08
Это Гыгбенч и это чудо кушать будет ну очень много, а значит нагрев и троттлинг. Так что Рембранд со своей встройкой уровня 1650 будет опять пользоваться бешенной популярностью.
В сеть утекли результаты тестирования процессор Core i9-12900HK - результаты впечатляют
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем