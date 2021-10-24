И так действует вся отрасль.

Известно, что автопром не гонится за передовой литографией, а потому профильные компоненты исторически выпускались на предприятиях, использующих зрелые техпроцессы. Строить новые контрактным производителям до определённых пор не было выгодно, поэтому когда спрос на автокомпоненты резко вырос после инициированного первой волной пандемии спада, в отрасли образовался дефицит. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на генерального директора Daimler AG Ола Каллениуса (Ola Kallenius), сейчас производитель автомобилей марки Mercedes-Benz переходит на использование чипов, выпущенных по более передовой литографии, поскольку это позволяет избежать дефицита.

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Источник изображения: Bloomberg

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По словам главы немецкого концерна, сейчас вся отрасль идёт этим путём. Уже в четвёртом квартале поставки чипов для автомобилей Mercedes начнут увеличиваться. С экспансией электромобилей, которая из-за дефицита чипов будет более медленной, чем планировалось изначально, в компании связывают надежды на рост объёмов продаж машин с трёхлучевой звездой в США. Электромобили не просто вытеснят с рынка машины с ДВС, на определённом этапе они будут увеличивать совокупные объёмы продаж.