Ранее бы компания сказала, что они выпущены по 7-нм технологии.

Нынешний квартальный отчёт Intel имел несколько иную структуру по сравнению с предыдущими. Вступительная речь генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) попала на официальный сайт компании ещё до того, как специализированные ресурсы опубликовали стенограмму мероприятия, поэтому можно было сразу увидеть, о чём глава Intel счёл нужным рассказать по итогам квартала.

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Источник изображения: Intel

Гелсингер не только не стал скрывать, что анонс процессоров Alder Lake намечен на следующую неделю, но и признался в начале поставок данных изделий уже в третьем квартале, что вполне закономерно.

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Рассказал он и о более отдалённых новинках. Процессоры Meteor Lake, как известно, будут сочетать не только кристаллы стороннего производства, но и собственные, которые компания будет выпускать по технологии Intel 4. В старой классификации этот техпроцесс именовался 7-нм. Так вот, в минувшем квартале Intel получила первые образцы процессоров Meteor Lake, которые смогли пройти тридцатиминутный тест и превзойти ожидания специалистов компании по уровню быстродействия.