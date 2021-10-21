Впервые компания Tesla призналась в своих инвестициях в биткоин в феврале на сумму $1,5 млрд, а к апрелю продала 10% своей криптовалюты. Инициатива по приёму биткоинов в счёт оплаты поставляемых электромобилей была пресечена Илоном Маском (Elon Musk), который внезапно осознал, что основной объём криптовалюты сейчас добывается за счёт энергии из не самых экологически чистых источников. По данным Bloomberg, ссылающимся на квартальную отчётность компании, к концу третьего квартала подошла с запасами биткоина на сумму $1,26 млрд.
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В предыдущем квартале эквивалентная стоимость биткоинов, находящихся в распоряжении Tesla, достигала $1,31 млрд. Вполне логично, что за квартал стоимость этого вида активов для компании снизилась на $51 млн, о чём она прямо упомянула на квартальной отчётной конференции. Если нынешний подъём курса криптовалюты окажется долгосрочным, то текущий квартал Tesla может «завершить в плюсе» по биткоину.