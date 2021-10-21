Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
К концу квартала Tesla подошла с эквивалентом $1,26 млрд в биткоине
Потери за квартал составили $51 млн.
анонсы и реклама
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену

Впервые компания Tesla призналась в своих инвестициях в биткоин в феврале на сумму $1,5 млрд, а к апрелю продала 10% своей криптовалюты. Инициатива по приёму биткоинов в счёт оплаты поставляемых электромобилей была пресечена Илоном Маском (Elon Musk), который внезапно осознал, что основной объём криптовалюты сейчас добывается за счёт энергии из не самых экологически чистых источников. По данным Bloomberg, ссылающимся на квартальную отчётность компании, к концу третьего квартала подошла с запасами биткоина на сумму $1,26 млрд.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

анонсы и реклама
Новейшие RX 6600 в Регарде
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-17000р на RTX 3070 ASUS
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-39 000р на MSI RTX 3080
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

В предыдущем квартале эквивалентная стоимость биткоинов, находящихся в распоряжении Tesla, достигала $1,31 млрд. Вполне логично, что за квартал стоимость этого вида активов для компании снизилась на $51 млн, о чём она прямо упомянула на квартальной отчётной конференции. Если нынешний подъём курса криптовалюты окажется долгосрочным, то текущий квартал Tesla может «завершить в плюсе» по биткоину.

#финансы #tesla #биткоин
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Криптопохмелье накроет NVIDIA к октябрю
Илон Маск обрушил курс биткоина, отказавшись принимать криптовалюту при оплате машин Tesla
Техпроцесс всемогущий: аналитики считают, что прогрессивная литография помогает Tesla победить дефицит чипов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как AMD бросила поддержку "устаревших" видеокарт и возможный сговор AMD+nVidia против Microsoft
110
Хранение личной фильмотеки - домашний медиа-сервер против стриминговых интернет-сервисов
46
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X570S Carbon EK X
+
Мои впечатления от игры Mafia 2 Definitive Edition. Часть вторая
11
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
2
Топ-5 самых частых ошибок кибербезопасности российского бизнеса по версии экспертов Тинькофф
4
Мои впечатления от игры Mafia 2 Definitive Edition. Часть третья
+
Битва игровых компьютеров: CPU Core i3-10325 и Ryzen 3 3300Х в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
1

Сейчас обсуждают

Redneck_prm
13:29
Да в общем то никаких. По процу - P4 2.8 уже хватало для того, чтобы забивать гигабит на самбе. Какие-то требования появляются, если хотеть стримить с пережатием на лету, но тут уже придется тщатель...
Хранение личной фильмотеки - домашний медиа-сервер против стриминговых интернет-сервисов
Yolanda Tarska
13:29
Ну как-то будут, в многопоточке всё равно прирост же будет, как 2ой HT, их как потоки и рекламируют.
Подтверждена частотная формула процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake-S)
Kira625
13:29
5900x. Не путай. ;) Но нужно брать уже сейчас за 460 евро ибо интел как и в прошлый раз налажает.
Сборка ПК на Intel Alder Lake обойдётся дорого из-за роста цен на CPU до $50 и ОЗУ DDR5 на 50%
Yolanda Tarska
13:27
Всё там с запасом, не придумывай, 20 лет проработает. Ну и импульсом может быть ток, напряжение, но не нагрев, ведь кристалл большой и не может за микросекунды разогреться, этот процесс инерционный. ...
Подтверждена частотная формула процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake-S)
Каа
13:26
С такими задержками поиграть не выйдет, только трудится (считать, кодить), где задержки просто замедлят выполнение, но не отразятся на результате... Но по мне - жесть... Нужен L3 кеш 256-512Мбс заде...
Ноутбук Samsung с 12-ядерным Intel Core i5-1250P Alder Lake отметился в UserBenchmark
Yolanda Tarska
13:25
Вообще у 3000 линейки TFLOPS тоже больше теоретические, в играх же нагрузить эти двойные CUDA ядра невозможно. Интересны конечно тесты в играх.
Встроенный GPU в Apple M1 Max показал результат на уровне GeForce RTX 3080 в GXFBench 5
Сарумян
13:24
Ждём ответного раскрытия потанцевала от АМД.
Подтверждена частотная формула процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake-S)
Андрей Потапов
13:23
На самом деле субсидируют вообще всех кто смог пролоббировать себе субсидии, без какой либо оглядки на успешность или её отсутсвие.
Глава Intel пояснил властям США, что выделенных $52 млрд субсидий не хватит, чтобы догнать и перегнать Азию
Adam Smith
13:20
ну упокойся, маня, да знатная дойка была 4/8, согласен, тогда давай вспомним терпил на FX, у которых он даже потенциал начал раскрывать перед выходом зен. А если ты говоришь что сходил и спокойно взя...
Сборка ПК на Intel Alder Lake обойдётся дорого из-за роста цен на CPU до $50 и ОЗУ DDR5 на 50%
Alex232
13:19
люблю много ядер особенно под тротлингом
Ноутбук Samsung с 12-ядерным Intel Core i5-1250P Alder Lake отметился в UserBenchmark
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем