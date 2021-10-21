На мероприятии для инвесторов, как отмечает Bloomberg, руководство HP Inc. выразило уверенность в способности этой компании последовательно увеличивать выручку на несколько процентов в ближайшие несколько лет. Даже если отступившая пандемия снизит спрос на устройства для надомной работы, корпоративные компьютеры за период «удалёнки» успеют устареть и потребовать замены.
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С другой стороны, HP ради улучшения финансовых показателей сосредоточится на выпуске более дорогих моделей компьютеров, а также попробует силы в сегменте игровых аксессуаров. На рынке устройств печати будет продвигаться модель обслуживания по подписке, когда принтер будет приобретаться не за единовременный платёж, а эксплуатироваться длительное время с ежемесячными выплатами, подразумевающими и автоматическую доставку расходных материалов по сигналу фирменной системы дистанционного мониторинга.