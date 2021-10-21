На территории США Micron сейчас выпускает либо опытные образцы перспективных продуктов, либо специализированные микросхемы памяти для автомобильного сектора, но массовое производство памяти компанией налажено в Сингапуре, Японии и на Тайване. Как отмечает Reuters со ссылкой на представителей компании, сейчас микросхемы памяти формируют 30% оборота на мировом рынке полупроводниковых компонентов, но лишь 2% всех микросхем памяти выпускаются на территории США.
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В следующие десять лет Micron Technology собирается потратить на разработки и расширение производства $150 млрд, и уже в следующем году капитальные затраты составят $12 млрд, а расходы на НИОКР - $3 млрд. По оценкам компании, выпускать память на территории США примерно на 45% дороже, чем в Азии. Если власти страны готовы предоставить Micron профильные субсидии, то компания разместит одно из новых предприятий на территории США. Накануне также стало известно о намерениях Micron расширить производственные мощности в Японии.