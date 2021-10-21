На квартальной отчётной конференции Илон Маск (Elon Musk) отсутствовал в соответствии с принятым им ранее решением, что несколько снизило эмоциональный градус мероприятия. Зато в презентации к квартальному отчёту компания мимоходом заявила, что переведёт на использование LFP-аккумуляторов все базовые версии электромобилей на всех региональных рынках.
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Ранее Tesla оснащала аккумуляторными батареями на основе фосфата железа начальные комплектации Model 3 и Model Y, поставляемые с предприятия в Шанхае – не только на внутренний рынок КНР, но и в Европу. Батареями типа LFP её снабжает компания CATL, которая контролирует треть мирового рынка аккумуляторов. По всей видимости, теперь Tesla будет оснащать такими ячейками и электромобили, выпускаемые в США, а позднее к ним присоединится и берлинская площадка.
Так называемые LFP-батареи характеризуются меньшей плотностью хранения заряда, что увеличивает массу электромобиля в тех случаях, когда требуется обеспечить эквивалентный никелевой версии запас хода. С другой стороны, они дешевле в производстве и безопаснее с точки зрения воспламенения и последующей переработки. Опять же, LFP-батареи хуже сохраняют заряд при отрицательных температурах, поэтому жители стран с холодным климатом будут вынуждены смотреть в сторону более дорогих комплектаций Tesla, которые по-прежнему будут оснащаться батареями с содержанием никеля, кобальта и алюминия. Расширение использования LFP-батарей явно направлено на снижение затрат компании, хотя первое время их придётся возить в США и Европу из Китая.