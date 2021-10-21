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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla будет оснащать начальные комплектации электромобилей более дешёвыми батареями
И они будут хуже переносить морозы.
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На квартальной отчётной конференции Илон Маск (Elon Musk) отсутствовал в соответствии с принятым им ранее решением, что несколько снизило эмоциональный градус мероприятия. Зато в презентации к квартальному отчёту компания мимоходом заявила, что переведёт на использование LFP-аккумуляторов все базовые версии электромобилей на всех региональных рынках.

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Источник изображения: Tesla

Ранее Tesla оснащала аккумуляторными батареями на основе фосфата железа начальные комплектации Model 3 и Model Y, поставляемые с предприятия в Шанхае – не только на внутренний рынок КНР, но и в Европу. Батареями типа LFP её снабжает компания CATL, которая контролирует треть мирового рынка аккумуляторов. По всей видимости, теперь Tesla будет оснащать такими ячейками и электромобили, выпускаемые в США, а позднее к ним присоединится и берлинская площадка.

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Так называемые LFP-батареи характеризуются меньшей плотностью хранения заряда, что увеличивает массу электромобиля в тех случаях, когда требуется обеспечить эквивалентный никелевой версии запас хода. С другой стороны, они дешевле в производстве и безопаснее с точки зрения воспламенения и последующей переработки. Опять же, LFP-батареи хуже сохраняют заряд при отрицательных температурах, поэтому жители стран с холодным климатом будут вынуждены смотреть в сторону более дорогих комплектаций Tesla, которые по-прежнему будут оснащаться батареями с содержанием никеля, кобальта и алюминия. Расширение использования LFP-батарей явно направлено на снижение затрат компании, хотя первое время их придётся возить в США и Европу из Китая.

#tesla #электромобили #аккумуляторы #электромобили tesla
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Vladimir Kamyshnikov
12:00
10900k на 5 ггц по всем ядрам вроде штатно работает
Подтверждена частотная формула процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake-S)
REY_B_
12:00
Кто строить будет? Байден или Псаки? Строителем был Трамп, и очевидно его как раз за это и изгнали.
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Yolanda Tarska
11:59
Так это разгон же и работа без лимита.... В играх явно будет, как и сейчас 60-80 ватт, пик под 120.
Подтверждена частотная формула процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake-S)
Yuri Myakotin
11:59
"могут быть разного объема" Меньший размер обычно означает худшее качество, и потому не рассматривается :)
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REY_B_
11:58
Субсидии дают лохам и неудачникам. И те становятся ещё большими лохами и неудачниками. А почему должно быть иначе?
Глава Intel пояснил властям США, что выделенных $52 млрд субсидий не хватит, чтобы догнать и перегнать Азию
Yolanda Tarska
11:58
Да кстати нет, все сложные чипы делают же на 14нм и тоньше. А эти мелкие для роутеров так сказать, на 28-40нм, можно сделать где угодно и туда очередей нет.
Глава Intel пояснил властям США, что выделенных $52 млрд субсидий не хватит, чтобы догнать и перегнать Азию
AfroOverlord
11:58
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Yolanda Tarska
11:56
Брак есть везде, также и Интел платы сдают в СЦ, из-за % рынка Интел плат во всех СЦ в разы больше, но ты похоже наставил твиков, в биосе накрутил, вот и глючило. 9900К степпинга P0, раз он у тебя то...
Глава Intel пояснил властям США, что выделенных $52 млрд субсидий не хватит, чтобы догнать и перегнать Азию
BlueSpirit
11:56
Ага и в разгоне по всем P ядрам 5GHz+ энергопотребление 300вт+
Подтверждена частотная формула процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake-S)
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