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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава Intel пояснил властям США, что выделенных $52 млрд субсидий не хватит, чтобы догнать и перегнать Азию
Сейчас американская продукция получается на треть дороже азиатской.
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Как сообщает издание Guardian Mag, генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) в своём интервью на канале HBO дал понять, что государственные субсидии очень важны для национальной безопасности США с точки зрения увеличения доли полупроводниковых компонентов, выпускаемых в пределах страны.

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Источник изображения: Intel

Если ранее США могли претендовать на треть мировых объёмов выпуска чипов, то теперь довольствуются 12%. Именно в повышении конкурентоспособности отечественного производства заключается миссия государственных субсидий, как считает глава Intel: «Мы не можем себе позволить быть дороже Азии на 30 или 40%». Корпорация готова тратить десятки миллиардов долларов на развитие собственного производства, но с правительственной поддержкой Intel будет делать это быстрее.

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Собственно, как считает Гелсингер, выделяемых законодателями США пятидесяти двух миллиардов долларов не хватит, чтобы в ближайшие годы догнать азиатских конкурентов. В будущем потребуется до двух раундов подобных субсидий, как отмечает генеральный директор Intel.

#intel #полупроводники #сша
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