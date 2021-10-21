Как сообщает издание Guardian Mag, генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) в своём интервью на канале HBO дал понять, что государственные субсидии очень важны для национальной безопасности США с точки зрения увеличения доли полупроводниковых компонентов, выпускаемых в пределах страны.
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Если ранее США могли претендовать на треть мировых объёмов выпуска чипов, то теперь довольствуются 12%. Именно в повышении конкурентоспособности отечественного производства заключается миссия государственных субсидий, как считает глава Intel: «Мы не можем себе позволить быть дороже Азии на 30 или 40%». Корпорация готова тратить десятки миллиардов долларов на развитие собственного производства, но с правительственной поддержкой Intel будет делать это быстрее.
Собственно, как считает Гелсингер, выделяемых законодателями США пятидесяти двух миллиардов долларов не хватит, чтобы в ближайшие годы догнать азиатских конкурентов. В будущем потребуется до двух раундов подобных субсидий, как отмечает генеральный директор Intel.