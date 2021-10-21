Сейчас американская продукция получается на треть дороже азиатской.

Как сообщает издание Guardian Mag, генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) в своём интервью на канале HBO дал понять, что государственные субсидии очень важны для национальной безопасности США с точки зрения увеличения доли полупроводниковых компонентов, выпускаемых в пределах страны.

реклама

Источник изображения: Intel

Если ранее США могли претендовать на треть мировых объёмов выпуска чипов, то теперь довольствуются 12%. Именно в повышении конкурентоспособности отечественного производства заключается миссия государственных субсидий, как считает глава Intel: «Мы не можем себе позволить быть дороже Азии на 30 или 40%». Корпорация готова тратить десятки миллиардов долларов на развитие собственного производства, но с правительственной поддержкой Intel будет делать это быстрее.

анонсы и реклама Новейшие RX 6600 в Регарде -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -39 000р на MSI RTX 3080 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Собственно, как считает Гелсингер, выделяемых законодателями США пятидесяти двух миллиардов долларов не хватит, чтобы в ближайшие годы догнать азиатских конкурентов. В будущем потребуется до двух раундов подобных субсидий, как отмечает генеральный директор Intel.