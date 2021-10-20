Но пока их будет выпускать TSMC.

Тайваньское издание DigiTimes поясняет, что Intel и Samsung в будущем хотели бы заняться контрактным производством процессоров, разработанных компанией Apple для использования в компьютерах семейства Mac. Впрочем, пока это вопрос отдалённой перспективы, ибо даже следующее поколение собственных процессоров Apple продолжит выпускать TSMC.

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Источник изображения: DigiTimes

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Напомним, что глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) в ходе недавнего интервью заявил о намерениях компании вернуть собственные процессоры в компьютеры Mac, а также распространить их использование на ряд других изделий Apple. Исторически именно компания из Купертино становилась одним из первых клиентов TSMC на новую ступень литографии. Если Samsung и Intel хотя бы к середине десятилетия смогут поравняться с TSMC, то привлечь заказы Apple им будет вполне по силам.