Возможно, он использует это для того, чтобы увидеть человека на другой планете.

Во время очередного обсуждения статуса Илона Маска (Elon Musk) как самого богатого человека планеты миллиардер однажды напомнил, что за свою работу в Tesla и SpaceX не получает зарплату, а доходы от реализации акций считает нужным тратить на освоение человечеством Марса. И всё же, как даёт понять Business Insider, филантроп не лишён определённых амбиций.

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Источник изображения: Getty Images

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Во всяком случае, когда в прошлом месяце речь опять зашла о соперничестве с Джеффом Безосом (Jeff Bezos) в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg, Илон Маск заявил о готовности отправить конкуренту серебряную медаль и символическую статуэтку в форме цифры «2». Недавний рост курса акций Tesla опять вывел Маска на первое место в рейтинге с состоянием в сумме $236 млрд, тогда как основатель Amazon на втором месте довольствуется личным состоянием в сумме $196 млрд. С начала этого года благосостояние Илона Маска увеличилось на $60 млрд.