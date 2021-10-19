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Новости Hardware Алексей Сычёв
И снова здравствуйте: Илон Маск вернул себе титул богатейшего человека на планете
Возможно, он использует это для того, чтобы увидеть человека на другой планете.
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Во время очередного обсуждения статуса Илона Маска (Elon Musk) как самого богатого человека планеты миллиардер однажды напомнил, что за свою работу в Tesla и SpaceX не получает зарплату, а доходы от реализации акций считает нужным тратить на освоение человечеством Марса. И всё же, как даёт понять Business Insider, филантроп не лишён определённых амбиций.

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Источник изображения: Getty Images

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Во всяком случае, когда в прошлом месяце речь опять зашла о соперничестве с Джеффом Безосом (Jeff Bezos) в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg, Илон Маск заявил о готовности отправить конкуренту серебряную медаль и символическую статуэтку в форме цифры «2». Недавний рост курса акций Tesla опять вывел Маска на первое место в рейтинге с состоянием в сумме $236 млрд, тогда как основатель Amazon на втором месте довольствуется личным состоянием в сумме $196 млрд. С начала этого года благосостояние Илона Маска увеличилось на $60 млрд.

#финансы #илон маск #джефф безос
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