Многие китайские предприниматели пытаются примерить на себя амплуа если не Стива Джобса, то хотя бы Илона Маска, поэтому диверсификацию своей деятельности они осуществляют не менее стремительно. Издание Reuters сообщило, что глава Xiaomi пообещал наладить сборку электромобилей одноимённой марки в первой половине 2024 года.
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Соответствующие заявления Лэй Цзюнь (Lei Jun) сделал на корпоративном мероприятии Xiaomi для инвесторов. Профильное подразделение компании было создано ранее в этом году, в ближайшие десять лет она собирается вложить в развитие бизнеса по выпуску электромобилей около $10 млрд. Найм персонала для этого подразделения уже начался. Пока неизвестно, будет ли Xiaomi выпускать электромобили собственными силами, либо предпочтёт создать производственный альянс.