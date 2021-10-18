На это уйдёт время, а пока автопроизводители вынуждены сокращать объёмы выпуска машин.

Ресурс DigiTimes посвятил теме дефицита автомобильных компонентов отдельную публикацию. Известно, что вызванные пандемией перекосы в производстве автомобильного транспорта и полупроводниковых компонентов для него сказались на всей электронной отрасли, поскольку автопроизводители начали лоббировать свои интересы в борьбе за квоты на выпуск полупроводниковых чипов. Чьими-то интересами в результате пришлось пожертвовать – в последнее время, например, начало наблюдаться сокращение ассортимента смартфонов.

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Источник изображения: DigiTimes

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Японская Renesas, например, обещает увеличить объёмы выпуска автомобильных микроконтроллеров на 50%, но только к концу 2023 года. Компания TSMC по итогам текущего года увеличит объёмы производства профильной продукции на 60%. Немецкая Infineon готова вложить $2 млрд в расширение производственных мощностей. Но даже в таких условиях автопроизводители вынуждены будут сократить объёмы выпуска машин в этом и следующем году. Подобными планами негласно поделились GM, Volkswagen, Nissan и Tesla.