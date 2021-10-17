Оно изначально рассчитано на выпуск 5-нм продукции.

Прошедшая квартальная конференция TSMC позволила убедиться, что мощности строящегося в Аризоне предприятия компания будет использовать преимущественно для выполнения заказов по выпуску компонентов для инфраструктурных и оборонных проектов США. Когда в 2024 году предприятие начнёт свою деятельность, оно будет самым технологически продвинутым для TSMC за пределами Тайваня.

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Ресурс CNBC поделился некоторыми подробностями о строительстве данного предприятия. Руководить строительством поручено техническому директору Тони Ченю (Tony Chen), который за 23 года своей работы в TSMC подарил жизнь 17 подобным предприятиям.

Источник изображения: CNBC, TSMC

Предприятие в Аризоне изначально спроектировано под выпуск 5-нм продукции. Фактически, сам проект копирует уже существующее предприятие на Тайване. Туда же на стажировку отправлены специалисты, которых TSMC уже наняло в США с перспективой дальнейшего трудоустройства на новое предприятие в Аризоне. Кстати, проблема кадрового голода в США среди специалистов такого профиля несколько преувеличена. Представители TSMC дали понять, что на самом Тайване, например, существует нехватка специалистов по разработке аналоговых компонентов, и компания готова воспользоваться выходом на рынок США для устранения этого дефицита.

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Здание нового предприятия в Аризоне будет занимать четыре этажа и площадь более 2 млн квадратных метров. После ввода в строй оно будет потреблять ежедневно до 17,8 млн литров воды. В пустынной Аризоне основную часть воды добывают из скважин, и власти штата уже выделили TSMC около $200 млн на решение инфраструктурных проблем. Когда предприятие начнёт работу, значительная часть воды будет очищаться и использоваться повторно. Соседний со строительной площадкой участок можно будет использовать для расширения производственных мощностей TSMC.