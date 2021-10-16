Компания TSMC на квартальной отчётной конференции хоть и дала понять, что дефицит полупроводниковых компонентов сохранится на протяжении всего следующего года, сообщила о возможности снижения спроса на её продукцию в сегментах ПК и смартфонов. Представители TSMC пояснили, что это может быть обусловлено не только увеличением складских запасов на стороне клиентов, но и всё тем же дефицитом сопутствующих изделий, без которых нельзя изготовить полноценную товарную продукцию.
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В то же время, прогноз по приросту выручки TSMC на текущий год был повышен с 20 до 24%, и это послужило толчком к росту котировок акций не только самой TSMC, но и её ключевых клиентов, как поясняет ресурс Seeking Alpha.
В первые часы после публикации квартальной отчётности TSMC на 3,2% вырос курс акций Intel, на 2,5% подорожали акции AMD, ценные бумаги NVIDIA показали прирост на 3,4%, а Micron ограничился ростом котировок на 2,3%. Впрочем, к моменту подготовки этого материала основную часть прироста эти ценные бумаги уже успели растерять, хотя общая динамика и остаётся положительной.