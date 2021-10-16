Американские власти методично вытесняют Huawei Technologies с международного рынка уже третий год подряд, в сегменте смартфонов компания потеряла статус мирового лидера в прошлом году, хотя именно санкции США позволили ей на короткое время его обрести. Китайская компания на этой недели не без гордости отметила, что в списке 750 лучших работодателей года она не только заняла восьмое место в общем зачёте, но и оказалась лучшей среди представителей КНР.
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В 2020 году Huawei оставалась за пределами десятки лидеров, сейчас она поднялась на шесть позиций. Санкции, по словам представителей компании, не мешают ей нанимать новых сотрудников и заниматься инновационной деятельностью. В прошлом году Huawei потратила на разработки и исследования $21,8 млрд, что соответствует 15,9% совокупной выручки компании. Рейтинг лучших работодателей года составлен по итогам опроса 150 тысяч сотрудников в 58 странах мира. Хотя в десятку лидеров попали всего три компании из-за пределов США, возглавляет его южнокорейская Samsung Electronics, а замыкает немецкая BMW Group.