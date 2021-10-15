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Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA может намеренно приостановить выпуск видеокарт поколения Ampere к ноябрю
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Известный в кругах любителей дешёвых сенсаций канал Moore’s Law is Dead завершает рабочую неделю сбивающим с толку заявлением. По словам источника, компания NVIDIA целенаправленно сократит объём поставок графических процессоров поколения Ampere в четвёртом квартале. С одной стороны, она уверена, что имеющихся запасов хватит для удовлетворения потребностей рынка. С другой стороны, такой шаг поможет ей больше заработать, как предполагает первоисточник.

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Источник изображения: NVIDIA

Сразу добавим, что всем актуальным заявлениям представителей NVIDIA данная дикая идея прямо противоречит. И генеральный, и финансовый директора компании на недавнем квартальном мероприятии подчёркивали, что NVIDIA стремится увеличивать поставки игровых графических процессоров не только в этом году, но и в следующем.

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Впрочем, появляется и приятная новость из этого спорного источника. Сообщается, что в следующем полугодии NVIDIA может выпустить не только старшие видеокарты серии SUPER, но и новые модели среднего диапазона, которые будут относиться к семейству Ampere. Неужели речь идёт о недавно упоминавшихся настольных GeForce RTX 3050 Ti и GeForce RTX 3050?

#nvidia #видеокарты #ampere #geforce rtx 30 #слухи
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