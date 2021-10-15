И признаёт, что они готовы платить больше.

Все попытки аналитиков на квартальной отчётной конференции вытянуть из представителей компании TSMC признание в повышении ценовой политики особым успехом не увенчались.

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Источник изображения: TSMC

Руководство TSMC сослалось на конфиденциальность темы о ценовой политике, которая чаще всего решается в индивидуальном порядке. При этом уверенность представителей компании в способности приподнять норму прибыли за пределы 50% вынуждала аналитиков настаивать на том, что при запланированной на три года сумме капитальных затрат в $100 млрд компания будет вынуждена поднять цены на свои услуги. На третьем подряд вопросе на схожие темы финансовый директор TSMC не выдержал, и согласился с утверждением о том, что «клиенты готовы платить больше».

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Примечательно, что TSMC не скрывает намерений чаще брать с клиентов предоплату, чем это происходило ранее. В прежние времена от силы один или два крупных клиента могли финансировать освоение производства новых изделий за счёт собственных средств в качестве предоплаты. Теперь подобная практика получит более широкое распространение, как дали понять руководители компании.