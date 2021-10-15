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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC считает, что в этом году будет выпущено не менее 500 млн 5G-смартфонов
Экспансия будет идти быстрее, чем в случае с 4G-устройствами.
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Для компании TSMC выход устройств с поддержкой сетей связи 5G сопряжён с увеличением удельного содержания полупроводниковых компонентов в одном смартфоне, а потому является благоприятным фактором, стимулирующим рост бизнеса.

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Источник изображения: Inc. Magazine

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Финансовый директор TSMC Уэнделл Хуан (Wendell Huang) пояснил, что руководство компании по-прежнему считает темпы экспансии 5G-устройств более высокими по сравнению с представителями предыдущего поколения сетей, а потому рассчитывает на выпуск по итогам текущего года не менее 500 млн смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения.

#смартфоны #аналитика #tsmc #5g
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