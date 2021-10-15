Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC не собирается создавать зарубежные предприятия в партнёрстве с властями других стран
Зато частные компании могут рассчитывать на благосклонность.
анонсы и реклама
Новейшие RX 6600 в Регарде
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-17000р на RTX 3070 ASUS

Нельзя исключать, что стенограмма квартальной отчётной конференции TSMC подарит нашей новостной ленте ещё несколько информационных поводов в ближайшие дни, поскольку в условиях мирового полупроводникового кризиса внимание аналитиков к деятельности компании давно повышено.

реклама

Источник изображения: TSMC

На вопрос одного из аналитиков, готова ли TSMC создавать совместные предприятия с участием властей других стран, руководитель компании заявил, что она настроена строить зарубежные предприятия только с привлечением других компаний, а не правительственных структур. Обычно TSMC на 100% владеет своими зарубежными предприятиями, которых пока не так много – с 1996 года существует небольшое предприятие WaferTech в США, а предприятие в Китае довольствуется 16-нм техпроцессом и собирается перейти на выпуск 28-нм изделий.

анонсы и реклама
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-39 000р на MSI RTX 3080
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Как стало известно на этой неделе, TSMC официально выразила готовность построить в Японии своё первое предприятие, которое обойдётся участникам проекта в $8,8 млрд. Власти страны готовы предложить субсидии, но теперь становится очевидно, что к управлению предприятием TSMC от силы допустит одну или две японские компании, а правительственные структуры на её деятельность напрямую влиять не смогут. Ведутся предварительные переговоры с клиентами в Европе о возможности строительства предприятия TSMC в Германии, как стало известно вчера.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Необходимость увеличить объёмы выпуска 7-нм и 28-нм чипов вынудит TSMC увеличить капитальные затраты
Техпроцесс всемогущий: аналитики считают, что прогрессивная литография помогает Tesla победить дефицит чипов
Прибыль контрактных производителей чипов продолжит расти и в 2022 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 комплектующих с AliExpress для сборки мощного ПК под гейминг и поднятие нод
84
О пользе компьютерных игр
56
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat. Часть четвертая
4
Лучшие стратегии, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть первая
8
Обзор и тестирование моноблока ASUS Vivo AiO 24 V241
9
Сколько мы переплачиваем за железо относительно жителей соседних стран
37
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
4
Битва игровых ПК: процессоры Core i5-9600KF и Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартами GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700 XT
+

Сейчас обсуждают

Earanak
11:10
Я лишь про то что в Ashes of the Singularity 38% и в Time Spy 38% и это забавно что отрыв одинаковый вышел в двух разных тестах )
Редактор сайта Bilibili случайно раскрыл скорость Core i9-12900K в 3DMark – плюс 38% к Ryzen 9 5950X
Daimler
11:09
Эта новость уже протухла, народ написал что этот тест не работает нормально с HT. Если его отключить на 5950X то тоже будет в районе 17 000 баллов. Так что никакого преимущества у Alder Lake. И в цел...
Редактор сайта Bilibili случайно раскрыл скорость Core i9-12900K в 3DMark – плюс 38% к Ryzen 9 5950X
Антон вырезай его
11:09
работаешь в секс шопе для геев?
Падение производительности AMD Ryzen на Windows 11 достигает 12-крат по информации Tomshardware
MriS
11:09
Я написал, если стает. Понятно, что этого никогда не произойдёт. Не для этого компания АМД создавалась.
Падение производительности AMD Ryzen на Windows 11 достигает 12-крат по информации Tomshardware
Григорий Шанин
11:08
Понятно, что заказ разместили. Речь о том, что процессор - "отечественный", если сделан на фабрике в Магадане, из местного песка, руками граждан России. Во всех остальных случаях - это зависимость от...
Первая партия из 5000 отечественных процессоров Baikal-M выпущена и прибыла в РФ
Собакевич
11:08
А может подождать реальных тестов, от разных людей и ресурсов? Нет, писателей статеек я понимаю - они этим живут, и на всей этой туфте зарабатывают - но комментаторы-то каким местом думают?
Редактор сайта Bilibili случайно раскрыл скорость Core i9-12900K в 3DMark – плюс 38% к Ryzen 9 5950X
Антон вырезай его
11:07
это означает лишь то, что бетатестеры с АМД будут страдать не только от багованной винды но и от неоптимизированного кода проца, а юзеры Интол будут страдать только от винды.
Падение производительности AMD Ryzen на Windows 11 достигает 12-крат по информации Tomshardware
Кеша
11:07
AMD нет смыслом становится Intel сказать почему потому что у AMD есть видео карты RADION у Intel нет карт и встройка убогая. а ханг это брат лизы су. так что интел шибко и не нужен даже если его и не ...
Падение производительности AMD Ryzen на Windows 11 достигает 12-крат по информации Tomshardware
Антон вырезай его
11:06
заговор иллюминатов, не иначе
Падение производительности AMD Ryzen на Windows 11 достигает 12-крат по информации Tomshardware
LoL
11:06
+38% одном тайм спае, где амд не может уже давно без тюннинга, а дальше дежурные +1%, +4%, +4%))
Редактор сайта Bilibili случайно раскрыл скорость Core i9-12900K в 3DMark – плюс 38% к Ryzen 9 5950X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем