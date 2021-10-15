Зато частные компании могут рассчитывать на благосклонность.

Нельзя исключать, что стенограмма квартальной отчётной конференции TSMC подарит нашей новостной ленте ещё несколько информационных поводов в ближайшие дни, поскольку в условиях мирового полупроводникового кризиса внимание аналитиков к деятельности компании давно повышено.

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Источник изображения: TSMC

На вопрос одного из аналитиков, готова ли TSMC создавать совместные предприятия с участием властей других стран, руководитель компании заявил, что она настроена строить зарубежные предприятия только с привлечением других компаний, а не правительственных структур. Обычно TSMC на 100% владеет своими зарубежными предприятиями, которых пока не так много – с 1996 года существует небольшое предприятие WaferTech в США, а предприятие в Китае довольствуется 16-нм техпроцессом и собирается перейти на выпуск 28-нм изделий.

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Как стало известно на этой неделе, TSMC официально выразила готовность построить в Японии своё первое предприятие, которое обойдётся участникам проекта в $8,8 млрд. Власти страны готовы предложить субсидии, но теперь становится очевидно, что к управлению предприятием TSMC от силы допустит одну или две японские компании, а правительственные структуры на её деятельность напрямую влиять не смогут. Ведутся предварительные переговоры с клиентами в Европе о возможности строительства предприятия TSMC в Германии, как стало известно вчера.