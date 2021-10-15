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Новости Hardware Алексей Сычёв
Новая волна спроса накроет рынок ноутбуков только в 2024 году
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По прогнозам аналитиков DigiTimes Research, спрос на ноутбуки в 2022 и 2023 годах незначительно снизится, поскольку источник рассчитывает на некоторое улучшение эпидемиологической ситуации в мире и сокращение государственных субсидий, которые позволяли гражданам отдельных государств приобретать персональные компьютеры для организации удалённых рабочих мест.

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Источник изображения: DigiTimes

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С другой стороны, новый всплеск спроса на ноутбуки ожидается в 2024 году, поскольку на рынке появятся новые аппаратные платформы и дисплеи нового поколения. Собственно, экспансия Windows 11 к тому времени достигнет достаточной степени, чтобы стимулировать владельцев устаревших ноутбуков купить себе новые устройства на современном ПО.

#аналитика #ноутбуки
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