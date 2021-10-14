С конца сентября в некоторых китайских регионах промышленные предприятия столкнулись с плановыми отключениями электропитания, вызванными стремлением местных властей сократить вредное влияние энергетического сектора на окружающую среду. В краткосрочном периоде расположенные в этих районах предприятия найдут выход из сложившейся ситуации, перераспределяя заказы или используя резервные источники энергии, но как отмечает DigiTimes, в долгосрочной перспективе при сохранении такой политики властей издержки неизбежно придётся переносить на карман потребителя.
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Это значит, что бегство производителей из неблагополучных районов Китая потребует от них дополнительных затрат, которые в конечном итоге придётся оплачивать покупателям продукции. «Перегруппировка сил» на этом направлении также способна усугубить дефицит компонентов, поскольку подобные проблемы не решаются в одночасье.