В функции популярного тайваньского издания DigiTimes, как выясняется, входит опровержение не только собственных слухов, но и сторонних. По крайней мере, растиражированную с подачи Bloomberg информацию о намерениях Apple сократить объёмы заказов на выпуск iPhone 13 в этом году на 10 млн штук этот источник опровергает.
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Поставщики Apple о подобных намерениях компании из Купертино ничего не слышали, как утверждает тайваньское издание. Другое дело, что сокращение объёмов выпуска смартфонов может оказаться незапланированным, поскольку дефицит компонентов уже не щадит никого.