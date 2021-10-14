По крайней мере, планов таких нет.

RTX 3080 уже стоит не сильно больше 100 тр

RTX 3080 уже стоит не сильно больше 100 тр

RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде

RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде

В функции популярного тайваньского издания DigiTimes, как выясняется, входит опровержение не только собственных слухов, но и сторонних. По крайней мере, растиражированную с подачи Bloomberg информацию о намерениях Apple сократить объёмы заказов на выпуск iPhone 13 в этом году на 10 млн штук этот источник опровергает.

реклама

Источник изображения: Apple

анонсы и реклама RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену -39 000р на MSI RTX 3080 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде -17000р на RTX 3070 ASUS

Поставщики Apple о подобных намерениях компании из Купертино ничего не слышали, как утверждает тайваньское издание. Другое дело, что сокращение объёмов выпуска смартфонов может оказаться незапланированным, поскольку дефицит компонентов уже не щадит никого.