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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple научит наушники AirPods измерять температуру и бороться с сутулостью
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Издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщает, что компания Apple может снабдить беспроводные наушники семейства AirPods не только функциями усиления звука для слабослышащих людей, но и датчиком для измерения температуры тела. По крайней мере, подобные идеи обсуждаются на уровне эксперимента.

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Источник изображения: The Wall Street Journal

Существующие модели AirPods Pro уже позволяют выборочно усиливать речь собеседника, Apple остаётся лишь усовершенствовать технологию усиления звуков для людей с незначительными нарушениями слуха, которые либо не хотят бороться с этим недостатком, либо не могут себе позволить профессиональный слуховой аппарат за несколько сотен долларов. Если американские регуляторы разрешат продажу самостоятельно настраиваемых устройств для борьбы с нарушениями слуха, производителям беспроводных наушников станет проще бороться за кошелёк этой категории пациентов.

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Другая функция, которую Apple может реализовать в будущих устройствах такого типа – это слежение за позой и осанкой пользователя. Считается, что она поможет бороться с сутулостью владельца наушников. Измерение температуры тела, как считается, Apple готова реализовать и через кожу на запястье, снабдив умные часы Watch соответствующим датчиком. Что касается расширения функциональных возможностей AirPods, то оно не будет реализовано в следующем году, да и сама инициатива может не пройти дальше фазы экспериментов.

#apple #airpods #tws-наушники #носимая электроника
4
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Дмитрий
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В амд индусы просто любят прикалываться 🤣🤣😍
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18:10
Программеры полностью отработали свои деньги максимально замедлив древнее амдЭшное дерьмецо. Чем лично ты не доволен ? Ты им денег давал ?
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Shad2
18:09
Ну дак что ты хочешь от 16 ядерного проца? Ты засунь туда проц на 50 ядер и жалуйся, что тебе киловатника не хватает, лол.
5 причин, по которым я купил блок питания на 750 ватт для бюджетного компьютера
ev_rus
18:07
И правильно делает, работает с разработчиками, быстро выпускает хорошие дрова, в итоге большинство Стима перейдут со всего старья на 3050ти и в 1080р на ультрах и 60 фпс ближайшие пару лет будут довол...
Бюджетная GeForce RTX 3050 Ti получит 12 Гб памяти, 192-битную шину и цену до $260 – Wccftech
Дмитрий
18:06
а чё всего 12. надо было 24гб памяти. а в 3080 зато всего 10гб в 3070 8гб
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RadeoForce
18:03
пениск, ты, наверное, хотел сказать "топ лучших жифорсов"? Ибо радеоны-то щас дешевле
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ev_rus
18:03
3060 почти все продаются ОС, в лучах и длсс, ультрах, она на уровне минимум 2070 супер. 3050ти будет как и 6600 около 2060 супер. Короче в 1080р все что есть на ультрах в стабильные 60 фпс, а с лучам...
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nax
18:02
🤣
5 причин, по которым я купил блок питания на 750 ватт для бюджетного компьютера
aeolus777
18:01
а чего ее пиратить? у них скидки очень большие обычно скоро появляются. Пихнут туда шоп+ левелинг и будет в лучших традициях плохих 2фп игр.
Инсайдеры: Far Cry 7 будет ориентирована на онлайн больше, чем любая другая игра серии
Андрей Иванов
18:01
Пруфы будут?Чем их электроника отличается от остальной?
5 причин, по которым я купил блок питания на 750 ватт для бюджетного компьютера
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