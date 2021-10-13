Завсегдатаев кафе «Сутулица» устройство будет беспокоить резкими звуками?

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщает, что компания Apple может снабдить беспроводные наушники семейства AirPods не только функциями усиления звука для слабослышащих людей, но и датчиком для измерения температуры тела. По крайней мере, подобные идеи обсуждаются на уровне эксперимента.

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Источник изображения: The Wall Street Journal

Существующие модели AirPods Pro уже позволяют выборочно усиливать речь собеседника, Apple остаётся лишь усовершенствовать технологию усиления звуков для людей с незначительными нарушениями слуха, которые либо не хотят бороться с этим недостатком, либо не могут себе позволить профессиональный слуховой аппарат за несколько сотен долларов. Если американские регуляторы разрешат продажу самостоятельно настраиваемых устройств для борьбы с нарушениями слуха, производителям беспроводных наушников станет проще бороться за кошелёк этой категории пациентов.

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Другая функция, которую Apple может реализовать в будущих устройствах такого типа – это слежение за позой и осанкой пользователя. Считается, что она поможет бороться с сутулостью владельца наушников. Измерение температуры тела, как считается, Apple готова реализовать и через кожу на запястье, снабдив умные часы Watch соответствующим датчиком. Что касается расширения функциональных возможностей AirPods, то оно не будет реализовано в следующем году, да и сама инициатива может не пройти дальше фазы экспериментов.