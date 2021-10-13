Издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщает, что компания Apple может снабдить беспроводные наушники семейства AirPods не только функциями усиления звука для слабослышащих людей, но и датчиком для измерения температуры тела. По крайней мере, подобные идеи обсуждаются на уровне эксперимента.
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Существующие модели AirPods Pro уже позволяют выборочно усиливать речь собеседника, Apple остаётся лишь усовершенствовать технологию усиления звуков для людей с незначительными нарушениями слуха, которые либо не хотят бороться с этим недостатком, либо не могут себе позволить профессиональный слуховой аппарат за несколько сотен долларов. Если американские регуляторы разрешат продажу самостоятельно настраиваемых устройств для борьбы с нарушениями слуха, производителям беспроводных наушников станет проще бороться за кошелёк этой категории пациентов.
Другая функция, которую Apple может реализовать в будущих устройствах такого типа – это слежение за позой и осанкой пользователя. Считается, что она поможет бороться с сутулостью владельца наушников. Измерение температуры тела, как считается, Apple готова реализовать и через кожу на запястье, снабдив умные часы Watch соответствующим датчиком. Что касается расширения функциональных возможностей AirPods, то оно не будет реализовано в следующем году, да и сама инициатива может не пройти дальше фазы экспериментов.