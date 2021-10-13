Связки из нескольких видеокарт теряли популярность в игровом применении много лет подряд, но любители разгона не списывали со счетов соответствующий способ поднять производительность системы. Швейцарский оверклокер OVIZ на этой неделе использовал дуэт GeForce RTX 2080 Ti, чтобы занять третье место в Unigine Superposition 1080p Xtreme среди парных видеокарт.
реклама
Примечательно, что жидкий азот для этого не потребовался, автор эксперимента довольствовался дополнительно охлаждаемой жидкостью и водоблоками. Процессор AMD Ryzen 9 5950X в идентичных условиях разогнался до 5.1 ГГц, а видеокарты GeForce RTX 2080 Ti подняли частоты до 2145/16400 МГц. Полученный в указанном тесте результат (21 054 балла) соответствует третьему месту среди всех парных видеокарт, а в глобальном зачёте он попадает на пятое место.