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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Мифический ускоритель для майнинга продемонстрировал соседство AMD Navi 12 и памяти типа HBM2
Под подозрение воинствующих геймеров попала марка XFX.
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Ресурс VideoCardz поделился информацией о таинственной графической плате марки XFX, которая якобы предназначена для работы в составе криптовалютных ферм. Отсутствие выходов для подключения монитора красноречиво говорит о подобном предназначении. Называется этот необычный продукт «BC-160», если верить изобилующему ошибками и опечатками слайду из презентации.

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Источник изображения: VideoCardz

Впрочем, какие-то безымянные ускорители автором фотографий демонстрируются и в составе работающей майнинговой фермы, поэтому спешить с упрёками в фальсификации данных не следует.

Источник изображения: VideoCardz

Интересно, что графический процессор AMD Navi 12 на этой плате якобы соседствует с 8 Гбайт памяти типа HBM2. К блоку питания данная плата подключается двумя восьмиконтактными разъёмами. Плата может оснащаться как активной, так и пассивной системой охлаждения, она якобы поставляется партиями минимум по 12 штук.

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Руководство AMD не раз подчёркивало, что не считает нужным выпускать специальные ускорители для майнинга криптовалют. Возможно, партнёры типа XFX придерживаются иного мнения – если, конечно, вся эта информация не является фальсификацией от начала и до конца.

#майнинг #криптовалюты #hbm2 #xfx #navi 12
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Sergey Grigorev
15:09
им и партнерам это неинтересно. было в новостях - партнеры зеленых заявили, что им нерентабельно выпускать карты нижнего сегмента. странно, но 730 и 750 им по 100 баксов делать получается рентабельно
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Sergey Grigorev
15:07
трудно догадаться даже почему. эти карты уже многие годы 24/7 работают много где
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Максим Ширшов
15:06
Ну apple точно мимо - мне их продукция не интересна вообще по многим причинам, которые даже обсуждать не хочу и большинству эта техника как и мне будет большой шаг назад по производительности, объему ...
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12sunflowers
15:06
Так все просто же - пучинячьи идеи противоречат человеческой природе, потому и без концлагеря они никак не работают Поправл, не благодари.
В Китае планируют ввести уголовную ответственность для майнеров и запретить новости о криптовалютах
CHiCHo
15:05
можно запросто сократить ДО 10 млн штук, никто и не заметит. Бессмысленное расходование кремния, металлов и пластиков.
Apple сократит план по производству iPhone 13 на 10 млн штук
12sunflowers
15:05
Как путинистов не корми - получается концлагерь. Поправил, не благодари
В Китае планируют ввести уголовную ответственность для майнеров и запретить новости о криптовалютах
Сергей Андреевич
15:05
проц 200 вт проц видюха 300 вт + периферия умна 3 харда по 4 тб + 5 кулеров pwm еще 200 вт итого 700 примерно .. бп 875 W ThermalTake, хз брать 3090 за 200 косых и экономить на бпитания это отсутств...
5 причин, по которым я купил блок питания на 750 ватт для бюджетного компьютера
laon
15:04
То есть предлагаешь зелоту отрубить пальцы по локти? Это сурово, но справедливо..
В Китае планируют ввести уголовную ответственность для майнеров и запретить новости о криптовалютах
12sunflowers
15:03
>В Китае планируют ввести уголовную ответственность для майнеров и запретить новости о криптовалютах Надо и в росеи такое слелать
В Китае планируют ввести уголовную ответственность для майнеров и запретить новости о криптовалютах
Vovantro
15:03
Более того, они ещё и банят аккаунт за негатив и мат в чате, в том числе и перманентно.
В целях борьбы с «токсичностью» в League of Legends отключат общий чат
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