Под подозрение воинствующих геймеров попала марка XFX.

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Ресурс VideoCardz поделился информацией о таинственной графической плате марки XFX, которая якобы предназначена для работы в составе криптовалютных ферм. Отсутствие выходов для подключения монитора красноречиво говорит о подобном предназначении. Называется этот необычный продукт «BC-160», если верить изобилующему ошибками и опечатками слайду из презентации.

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Источник изображения: VideoCardz

Впрочем, какие-то безымянные ускорители автором фотографий демонстрируются и в составе работающей майнинговой фермы, поэтому спешить с упрёками в фальсификации данных не следует.

Источник изображения: VideoCardz

Интересно, что графический процессор AMD Navi 12 на этой плате якобы соседствует с 8 Гбайт памяти типа HBM2. К блоку питания данная плата подключается двумя восьмиконтактными разъёмами. Плата может оснащаться как активной, так и пассивной системой охлаждения, она якобы поставляется партиями минимум по 12 штук.

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Руководство AMD не раз подчёркивало, что не считает нужным выпускать специальные ускорители для майнинга криптовалют. Возможно, партнёры типа XFX придерживаются иного мнения – если, конечно, вся эта информация не является фальсификацией от начала и до конца.