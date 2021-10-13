Ресурс VideoCardz поделился информацией о таинственной графической плате марки XFX, которая якобы предназначена для работы в составе криптовалютных ферм. Отсутствие выходов для подключения монитора красноречиво говорит о подобном предназначении. Называется этот необычный продукт «BC-160», если верить изобилующему ошибками и опечатками слайду из презентации.
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Впрочем, какие-то безымянные ускорители автором фотографий демонстрируются и в составе работающей майнинговой фермы, поэтому спешить с упрёками в фальсификации данных не следует.
Интересно, что графический процессор AMD Navi 12 на этой плате якобы соседствует с 8 Гбайт памяти типа HBM2. К блоку питания данная плата подключается двумя восьмиконтактными разъёмами. Плата может оснащаться как активной, так и пассивной системой охлаждения, она якобы поставляется партиями минимум по 12 штук.
Руководство AMD не раз подчёркивало, что не считает нужным выпускать специальные ускорители для майнинга криптовалют. Возможно, партнёры типа XFX придерживаются иного мнения – если, конечно, вся эта информация не является фальсификацией от начала и до конца.