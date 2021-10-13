Ресурс VideoCardz взял на себя труд перевести в удобоваримую форму откровения известного инсайдера kopite7kimi в отношении настольных версий GeForce RTX 3050 Ti и GeForce RTX 3050, которые он на уровне слухов обсуждал с прошлого года.
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Автор исходной публикации считает, что пришло самое время выпустить младших представителей семейства GeForce RTX 30 в настольный сегмент, поскольку появление на рынке Radeon RX 6600 неизбежно привлечёт внимание потенциальных покупателей, а делиться им с конкурентом NVIDIA не желает. Предполагается, что GeForce RTX 3050 Ti может использовать графический процессор GA106-150-A1 с 3072 ядрами CUDA и память типа GDDR6 объёмом 6 или 12 Гбайт, в зависимости от модификации. Не исключено, что версия GeForce RTX 3050 Ti с 6 Гбайт памяти будет противопоставляться варианту Radeon RX 6600 с 4 Гбайт памяти.
Настольный вариант GeForce RTX 3050 должен базироваться на графическом процессоре GA107-300 с 2304 ядрами CUDA и 128-разрядной шиной, которая может сочетаться с 4 или 8 Гбайт памяти типа GDDR6. Информации о предполагаемых сроках анонса новинок нет.