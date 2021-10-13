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Ресурс VideoCardz обобщил неофициальную информацию о видеокарте GeForce RTX 3080 на базе графического процессора GA102-220, которая должна дебютировать в январе следующего года. По данным источника, новая версия GeForce RTX 3080 получит 12 Гбайт памяти типа GDDR6X и 384-разрядную шину. Частота памяти пока не подтверждена.

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Источник изображения: VideoCardz

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В январе также должны появиться видеокарты GeForce RTX 3090 Ti и GeForce RTX 3070 Ti с 16 Гбайт памяти. Попутно GeForce RTX 2060 должна обзавестись 12 Гбайт памяти и переехать на печатную плату от GeForce RTX 2060 SUPER. Скорее всего, после выхода обновлённой версии GeForce RTX 3080 с увеличенным объёмом памяти вариант с 10 Гбайт памяти будет упразднён.