Среди всех процессоров, но при этом сохранил активность только трёх ядер.

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-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке

Немецкий энтузиаст CENS сегодня явил миру итог длительной подготовки микрокода материнской платы EVGA Z590 Dark к обновлению мирового рекорда Super PI 32M. Новый абсолютный рекорд, соответствующий 3 минутам 37,616 секунды, был установлен при помощи работающего на частоте 7145 МГц процессора Core i9-11900K.

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Источник изображения: HWBot, CENS

В таком режиме, которому сопутствовало охлаждение с использованием жидкого азота, процессор сохранял активность трёх ядер и трёх потоков.

Источник изображения: HWBot, CENS

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В материнской плате, как отмечает автор, были установлены два модуля памяти G.Skill совокупным объёмом 32 Гбайт. Получается, что процессоры Intel семейства Rocket Lake-S лучше других проявили себя в тесте SuperPI 32M, что подчёркивается и выборкой из десяти лучших результатов тестирования.