Уступки покупателя не удовлетворили антимонопольщиков.

Рассмотрение сделки NVIDIA по поглощению Arm в этом году уже откладывалось европейскими контролирующими органами до сентября из-за наступления периода отпусков, но с началом осени ситуация не особо улучшилась с точки зрения NVIDIA. Как отмечает Reuters со ссылкой на собственные ресурсы, предложение антимонопольщикам объединённой Европы уступки со стороны NVIDIA не убедили регуляторов, и по мере приближения 27 октября растёт вероятность увеличения срока рассмотрения сделки ещё на четыре месяца.

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Источник изображения: Reuters

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Европейские антимонопольщики даже не стали опрашивать клиентов Arm, чтобы понять, насколько адекватные уступки готова предложить NVIDIA для сохранения конкуренции на рынке после заключения сделки. Регуляторы не были удовлетворены предложенными NVIDIA условиями, а потому рассмотрение сделки дополнительно затянется. Впрочем, NVIDIA уже дала понять, что готова ждать до конца следующего года – тем более, что в пределах этого срока рассчитывает получить свои деньги и продающая Arm японская корпорация SoftBank. Даже если сделка не состоится, продавец оставит себе $1,25 млрд из двух миллиардов долларов аванса, которые NVIDIA уже заплатила.