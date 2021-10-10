Методологическую поддержку каналу SkatterBencher, по всей видимости, оказывает легендарный оверклокер Shamino, поскольку автор соответствующих видеороликов использует предлагаемые им программные модификации материнских плат ASUS для более тонкого управления параметрами разгона. В случае с платой ASUS ROG Crosshair VIII Extreme конкретное преимущество обеспечила функция Voltage Suspension. По словам автора, она позволила в многопоточном режиме поднять на 60 МГц частоту ядер под нагрузкой в виде Prime95, при этом температура снизилась на 9 градусов Цельсия при использовании системы жидкостного охлаждения, а энергопотребление снизилось на 30 Вт.
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Если же говорить о разгоне процессора AMD Ryzen 9 5900 степпинга B2, который невольно попал в заголовок нашей публикации, то автор видеоролика не увидел какого-то особого прогресса в частотном потенциале или снижения энергопотребления по сравнению с процессорами Vermeer степпинга B0. Скорее всего, правы были немецкие коллеги, которые говорили о нововведениях, больше влияющих на производственные параметры изготовления процессоров этого семейства. Система жидкостного охлаждения позволила разогнать процессор Ryzen 9 5900 нового степпинга до 5152 МГц с сохранением активности 12 ядер и 24 потоков. Этой частоты достигало одно из ядер, но все остальные работали на частотах свыше 4.8 ГГц.