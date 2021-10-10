Сенсаций не выявлено, можно расходиться.

Методологическую поддержку каналу SkatterBencher, по всей видимости, оказывает легендарный оверклокер Shamino, поскольку автор соответствующих видеороликов использует предлагаемые им программные модификации материнских плат ASUS для более тонкого управления параметрами разгона. В случае с платой ASUS ROG Crosshair VIII Extreme конкретное преимущество обеспечила функция Voltage Suspension. По словам автора, она позволила в многопоточном режиме поднять на 60 МГц частоту ядер под нагрузкой в виде Prime95, при этом температура снизилась на 9 градусов Цельсия при использовании системы жидкостного охлаждения, а энергопотребление снизилось на 30 Вт.

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Источник изображения: YouTube, SkatterBencher

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Если же говорить о разгоне процессора AMD Ryzen 9 5900 степпинга B2, который невольно попал в заголовок нашей публикации, то автор видеоролика не увидел какого-то особого прогресса в частотном потенциале или снижения энергопотребления по сравнению с процессорами Vermeer степпинга B0. Скорее всего, правы были немецкие коллеги, которые говорили о нововведениях, больше влияющих на производственные параметры изготовления процессоров этого семейства. Система жидкостного охлаждения позволила разогнать процессор Ryzen 9 5900 нового степпинга до 5152 МГц с сохранением активности 12 ядер и 24 потоков. Этой частоты достигало одно из ядер, но все остальные работали на частотах свыше 4.8 ГГц.