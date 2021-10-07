Некоторые банки и платёжные системы вводят поддержку операций с криптовалютой, крупные корпорации не стесняются использовать в качестве инструмента инвестиций, поэтому новость на страницах CNBC о наличии у Фонда Сороса некоторого количества биткоинов не должна вызывать большого общественного резонанса. Генеральный директор этого фонда Дон Фитцпатрик (Dawn Fitzpatrick) на мероприятии Bloomberg заявил, что количество находящихся в управлении организацией биткоинов не так велико.
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Попутно глава фонда пояснил, что биткоин не следует рассматривать только в качестве средства страховки от инфляционных потерь – по мнению Фитцпатрика, биткоин уже давно стал массовым инвестиционным инструментом. Совокупная стоимость находящихся в обороте криптовалют уже достигла $2 трлн, а их владельцами являются около 200 млн человек. Вчера биткоин вырос в цене на 10%, и этому не помешали новости об усилении мер по запрету оборота криптовалют со стороны китайских властей. Представители монетарных властей США, впрочем, на этой неделе заявили об отсутствии у них подобных планов, что и могло немного успокоить инвесторов.
Проведённый в апреле Bank of America опрос профессиональных управляющих фондами показал, что 74% из них считают биткоин пузырём, и только 16% придерживаются явно выраженного противоположного мнения.