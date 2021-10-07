И не считает эту криптовалюту исключительно страховкой от инфляции.

Некоторые банки и платёжные системы вводят поддержку операций с криптовалютой, крупные корпорации не стесняются использовать в качестве инструмента инвестиций, поэтому новость на страницах CNBC о наличии у Фонда Сороса некоторого количества биткоинов не должна вызывать большого общественного резонанса. Генеральный директор этого фонда Дон Фитцпатрик (Dawn Fitzpatrick) на мероприятии Bloomberg заявил, что количество находящихся в управлении организацией биткоинов не так велико.

реклама

Источник изображения: AFP/Getty Images

Попутно глава фонда пояснил, что биткоин не следует рассматривать только в качестве средства страховки от инфляционных потерь – по мнению Фитцпатрика, биткоин уже давно стал массовым инвестиционным инструментом. Совокупная стоимость находящихся в обороте криптовалют уже достигла $2 трлн, а их владельцами являются около 200 млн человек. Вчера биткоин вырос в цене на 10%, и этому не помешали новости об усилении мер по запрету оборота криптовалют со стороны китайских властей. Представители монетарных властей США, впрочем, на этой неделе заявили об отсутствии у них подобных планов, что и могло немного успокоить инвесторов.

анонсы и реклама -39 000р на MSI RTX 3080 Крутейшая 3060 Asus STRIX дешево в Ситилинке -10 000р на 3060 Ti Gigabyte RTX 3080 подешевела на треть за неделю -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -35000р на RTX 3080 MSI Gaming Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU -17000р на RTX 3070 ASUS Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Проведённый в апреле Bank of America опрос профессиональных управляющих фондами показал, что 74% из них считают биткоин пузырём, и только 16% придерживаются явно выраженного противоположного мнения.