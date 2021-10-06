Летом этого года новая волна пандемии начала создавать проблемы производителям электроники, располагающим предприятиями во Вьетнаме. Парализуя работу местных предприятий, власти Вьетнама стали невольными виновниками переноса заказов на выпуск тех или иных изделий в Китай, откуда многие производители методично мигрировали на протяжении нескольких предыдущих лет.
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Как поясняет DigiTimes со ссылкой на издание Saigon Times, задержки с поставками выпускаемой на севере Вьетнаме продукции начались ещё в мае этого года. Сборка наушников Apple AirPods последнего поколения и смартфонов Google Pixel 6, например, была налажена именно в Китае по соображениям обеспечения стабильности поставок в условиях пандемии.
Данная тенденция касается не только электроники, но и многих других видов продукции. Американские импортёры в результате должны будут раскошелиться на более высокие таможенные пошлины, поскольку тарифная политика США со времён Трампа не особо претерпела изменения. Соответственно, миграция производств в Китай неизбежно поднимет стоимость товаров на рынке США. Если производители при этом будут нести более высокие издержки, то и на других рынках подобный эффект тоже себя проявит.