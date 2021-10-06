Ассоциация SIA, охватывающая 98% игроков рынка полупроводниковых компонентов США, опубликовала статистику WSTS по выручке от реализации данного типа продукции по всему миру в августе этого года. Последовательно сумма выручки увеличилась на 3,3% до $47,2 млрд, в годовом же сравнении прирост составил 29,7%.
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В годовом сравнении лидером по темпу роста оказалась Европа (+33,5%), за ней следовали Китай (+30,8%), обе Америки (+30,6%), а также Азиатско-Тихоокеанский регион со всеми прочими странами, кроме Японии (+28,2%). Страна восходящего солнца довольствовалась увеличением выручки на 23,8%. В последовательном сравнении Европа оказалась на последнем месте с 1,5% прироста, а вот обе Америки достигли увеличения выручки на 4,9%.