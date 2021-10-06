Разгон финансовых показателей стал возможным благодаря высоким ценам на память.

Компания Samsung Electronics ещё только готовится огласить предварительные результаты третьего квартала, но опрошенные Reuters аналитики уже спешат заявить, что достижения корейского производителя памяти и электроники превзойдут ожидания рынка.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Операционная прибыль, например, может увеличиться на 30% до $14 млрд, а выручка достичь $62,7 млрд, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 11%. Не менее важно то, что операционная прибыль Samsung от реализации полупроводниковых изделий может вырасти на 79% до $8,3 млрд. Свой вклад в рост показателей компании сделают и высокий спрос на услуги контрактного подразделения Samsung, а также удачный старт продаж представленных в августе складных смартфонов Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, не говоря уже о росте цен на микросхемы памяти и ослаблении курса южнокорейской воны.