Компания Samsung Electronics ещё только готовится огласить предварительные результаты третьего квартала, но опрошенные Reuters аналитики уже спешат заявить, что достижения корейского производителя памяти и электроники превзойдут ожидания рынка.
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Операционная прибыль, например, может увеличиться на 30% до $14 млрд, а выручка достичь $62,7 млрд, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 11%. Не менее важно то, что операционная прибыль Samsung от реализации полупроводниковых изделий может вырасти на 79% до $8,3 млрд. Свой вклад в рост показателей компании сделают и высокий спрос на услуги контрактного подразделения Samsung, а также удачный старт продаж представленных в августе складных смартфонов Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, не говоря уже о росте цен на микросхемы памяти и ослаблении курса южнокорейской воны.