Как отмечает ресурс VideoCardz, организаторы выставки Computex 2022, которая пройдёт с 24 по 27 мая следующего года, решили не злоупотреблять виртуальным форматом мероприятия, к которому они вынуждены были прибегнуть в уходящем году из-за ограничений эпидемиологического характера.
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Регистрация участников для личного посещения Тайбэя в дни проведения Computex 2022 началась уже сегодня. Организаторы также предусмотрели серию зарубежных мероприятий, предшествующих Computex и призванных привлечь к ней внимание публики. Уже в конце октября делегация тайваньских специалистов посетит Германию, подобные мероприятия пройдут в США, Испании, Сингапуре, Великобритании, Японии, Южной Корее, Бразилии, Израиле и Малайзии.