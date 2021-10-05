Представители СМИ продолжают ковырять проспект, подготовленный GlobalFoundries к публичному размещению акций в США. Издание Nikkei Asian Review обнаружило среди опубликованных данных информацию об убытках компании за период с 2018 по 2020 годы. За это время, как отмечает источник, убытки GlobalFoundries выросли до $5 млрд.
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Кстати, намереваясь привлечь инвесторов к своим акциям в современной обстановке с её геополитической нестабильностью, GlobalFoundries делает упор на то, что её предприятия не расположены на территории Китая и Тайваня. Последний она вообще называет «ограниченным в ресурсах островом, подверженным природным бедствиям и геополитической напряжённости». Напомним, что собственные предприятия GlobalFoundries расположены в США, Германии и Сингапуре, и она намеревается потратить $6 млрд на их расширение.
Выясняется, что клиентами GlobalFoundries из числа наиболее крупных являются не только AMD и Qualcomm, но также MediaTek, NXP, Murata и даже Samsung. На долю 10 крупнейших клиентов приходится 61% обрабатываемых компанией кремниевых пластин. Кстати, от строительства предприятия в Китае компанию в 2018 году спасли американские санкции, поэтому рассказывать о своей географической отчуждённости в этом смысле GlobalFoundries должна с некоторыми оговорками.