Неужели не за горами преемник?

Ещё летом 2018 года компания Intel продемонстрировала на Computex систему на базе некоего процессора с 28 ядрами и свободным множителем, который пусть и при помощи водоблока с чиллером, но смог преодолеть в разгоне рубеж 5 ГГц при активности всех ядер. К октябрю того же года новинка оформилась в виде серийного Intel Xeon W-3175X, но в продажу поступила только к декабрю по цене более $3000.

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Источник изображения: YouTube, Der8auer, HardwareLUXX

Для процессора этой модели требовалась особая материнская плата, поскольку обычные платы под Xeon чаще всего лишены функций разгона, и таковые предложили компании Asustek и EVGA. Адекватный по мощности блок питания и достаточно эффективная система охлаждения увеличивали бюджет покупки ещё на несколько тысяч долларов, не говоря уже о шестиканальном комплекте памяти. Словом, ответ Intel на AMD Ryzen Threadripper получился чисто номинальным, хотя Xeon W-3175X впоследствии часто фигурировал в экспериментах с разгоном.

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Теперь пришла пора проститься с этим памятником процессорной архитектуры Intel эпохи позднего Брайана Кржанича (Brian Krzanich). Компания распространила среди клиентов уведомление о предстоящем прекращении поставок Xeon W-3175X. Заказать процессор можно до 29 апреля будущего года, а последняя поставка будет осуществлена 28 октября 2022 года. Спрос, как утверждает Intel, сместился в сторону других продуктов марки — по всей видимости, скоро нас ждёт встреча с новыми процессорами для настольного сегмента с большим количеством ядер.