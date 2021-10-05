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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Арабские инвесторы сохранят контроль над GlobalFoundries после IPO
Акции компании будут торговаться на американской фондовой площадке.
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Как и планировалось, компания GlobalFoundries, которая является наследницей производственных мощностей AMD и IBM, успела до конца этого года подать заявку на публичное размещение акций на американской площадке Nasdaq. Пока компания претендует на привлечение около $1 млрд, как поясняет CBNC в тематической публикации. Сама GlobalFoundries капитализацию бизнеса по состоянию на конец июня оценивала в $9,1 млрд, но независимые источники уверены, что после выхода на публичный рынок показатель вырастет до $25 млрд.

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Источник изображения: CNBC

GlobalFoundries не скрывает, что средства нужны её для расширения производственной базы. Лишь на устранение дефицита автомобильных компонентов потребуется не менее $6 млрд. В целом же, как отмечается в сопутствующем проспекте, в ближайшие восемь-десять лет отрасль должна увеличить объёмы выпуска полупроводниковых компонентов вдвое.

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Приводятся и некоторые финансовые показатели деятельности GlobalFoundries, которые на этапе сохранения статуса частной компании не афишировались. В прошлом году, например, выручка компании составила $4,85 млрд, но последовательное падение на 17% в большей степени объясняется изменениями в условиях выплаты вознаграждения по контрактам с клиентами, а также продажей одного из предприятий. В первой половине этого года выручка компании выросла на 13% до $3 млрд. При этом чистые убытки удалось сократить в годовом сравнении с $534 до $301 млн, а норма прибыли выросла до приличных по меркам отрасли 11%. Арабский фонд Mubadala не скрывает, что после IPO рассчитывает сохранить контроль над GlobalFoundries. Попутно сообщается, что с момента основания компании он вложил в бизнес GlobalFoundries не менее $23 млрд.

#финансы #globalfoundries #акции
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