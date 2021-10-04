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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Core i9-11900K на частоте 6672 МГц показал лучший результат Cinebench R20
Среди процессоров с восемью ядрами.
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Практическую ценность достигаемых в Cinebench R20 результатов можно оспаривать бесконечно долго, но немецкий энтузиаст CENS для обновления профильного рейтинга воспользовался процессором Intel Core i9-11900K семейства Rocket Lake-S, а потому полученный результат в 8497 баллов можно считать вполне актуальным.

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Источник изображения: HWBot, CENS

Для этого автору эксперимента пришлось разогнать процессор до 6672 МГц при помощи жидкого азота при температуре минус 194 градуса Цельсия, активность в таком режиме сохраняли все восемь ядер и шестнадцать потоков.

Источник изображения: HWBot, CENS

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Поддержкой оверклокера занималась марка EVGA, которая предоставила не только материнскую плату Z590 DARK и блок питания мощностью 1600 Вт, но и методологическую помощь своего придворного специалиста по экстремальному разгону. Последний выделил немецкому товарищу не только резервуар для жидкого азота, но и термоинтерфейс.

#intel #экстремальный разгон #evga #rocket lake-s #cinebench r20
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