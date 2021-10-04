Среди процессоров с восемью ядрами.

Практическую ценность достигаемых в Cinebench R20 результатов можно оспаривать бесконечно долго, но немецкий энтузиаст CENS для обновления профильного рейтинга воспользовался процессором Intel Core i9-11900K семейства Rocket Lake-S, а потому полученный результат в 8497 баллов можно считать вполне актуальным.

реклама

Источник изображения: HWBot, CENS

Для этого автору эксперимента пришлось разогнать процессор до 6672 МГц при помощи жидкого азота при температуре минус 194 градуса Цельсия, активность в таком режиме сохраняли все восемь ядер и шестнадцать потоков.

Источник изображения: HWBot, CENS

анонсы и реклама -39 000р на MSI RTX 3080 -10 000р на 3060 Ti Gigabyte -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -35000р на RTX 3080 MSI Gaming Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU -17000р на RTX 3070 ASUS Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке 3060 MSI Gaming дешево в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Поддержкой оверклокера занималась марка EVGA, которая предоставила не только материнскую плату Z590 DARK и блок питания мощностью 1600 Вт, но и методологическую помощь своего придворного специалиста по экстремальному разгону. Последний выделил немецкому товарищу не только резервуар для жидкого азота, но и термоинтерфейс.