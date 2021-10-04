Doogee объявляет о запуске нового бюджетного смартфона. X96 призван изменить восприятие недорогого мобильного телефона, включая мощный процессор, ёмкую батарею и большой качественный дисплей.Старт продаж состоится 11 октября 2021 года, а новый X96 окажется не только крайне выгодным предложением, но и сразу же получит скидку, что позволит купить его за скромные 129.99 доллара. Мало того, несколько счастливчиков смогут получить аппарат абсолютно бесплатно. Для этого нужно перейти на официальный сайт производителя, где выполнить несколько простых условий. В качестве бонуса разыгрывается также 5 умных часов CS1, а узнать об итогах розыгрыша можно будет 11 октября.Новинка оснащена по последней моде. Это и большой дисплей, размером 6.52 дюйма на 1600х720 пикселей. Ну а благодаря уменьшению рамок удалось добиться соотношению экрана к корпусу до 91%. Небольшой вырез на фронтальной стороне скрывает камеру на 5 Мп, а внутри телефона расположилась батарея, ёмкостью 5400 мАч. Это очень внушительные показатели, учитывая энергоэффективный процессор и не самое большое разрешение дисплея.Несмотря на такой объём аккумулятора, X96 весит всего 198 грамм с толщиной 9.7 мм. В комплекте уже лежит скоростная зарядка на 10 Вт, а встроенный накопитель можно расширить за счёт карты памяти на 256 Гб. За разблокировку отвечает скоростной сканер отпечатков пальцев, а меломанов порадует традиционный разъём для наушников 3.5 мм. Всё это работает на базе быстрой операционной системы Android 11 GO, что гарантирует отличную производительность и безопасность, поскольку речь идёт об одном из последних релизов ОС.На тыльной стороне разместились сразу четыре камеры с основной на 8 Мп, оснащённой продвинутым ИИ. Аппарат поддерживает три навигационные системы, включая GPS, Glonass и Beidou. Производитель уверяет, что в режиме стандартного использования X96 может проработать до 17 часов. При этом при умеренном использовании батарея дотягивает до 3 суток. Doogee полагает, что новинка заинтересует молодёжь, которая привыкла вести активный образ жизни и предпочитает яркие цвета серым. С этой задачей X96 справляется отлично, ведь он не только совмещает низку цену и отличную начинку, но и выглядит свежо и современно.