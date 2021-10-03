Ненормированный рабочий день энтузиастов типа Raichu позволяет добывать интересные информационные поводы даже воскресным утром после высокой субботней активности. Этот инсайдер сообщает, что цифровой проект 7-нм процессоров Intel Meteor Lake был готов ещё в прошлом месяце, а представлены они могут быть к первому кварталу 2023 года. Да, здесь нет опечатки – в 2022 году интересы Intel в сегменте настольных процессоров будут представлять процессоры Raptor Lake, архитектурно очень близкие к Alder Lake, выходящим в этом месяце.
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Семейство Meteor Lake предложит сочетание новой архитектуры и 7-нм технологии производства, которая в новой классификации получила обозначение «Intel 4». Использование технологии Foveros подразумевает сочетание на одной подложке трёх разнородных кристаллов – встроенная графика расположится на одном из них. Как поясняет источник, процессоры Meteor Lake должны быть представлены к концу первого квартала 2023 года.