Готовы к чему? К первому кварталу, сказано же.

Ненормированный рабочий день энтузиастов типа Raichu позволяет добывать интересные информационные поводы даже воскресным утром после высокой субботней активности. Этот инсайдер сообщает, что цифровой проект 7-нм процессоров Intel Meteor Lake был готов ещё в прошлом месяце, а представлены они могут быть к первому кварталу 2023 года. Да, здесь нет опечатки – в 2022 году интересы Intel в сегменте настольных процессоров будут представлять процессоры Raptor Lake, архитектурно очень близкие к Alder Lake, выходящим в этом месяце.

реклама

Источник изображения: Intel

анонсы и реклама -39 000р на MSI RTX 3080 -10 000р на 3060 Ti Gigabyte -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -35000р на RTX 3080 MSI Gaming Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU -17000р на RTX 3070 ASUS Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке 3060 MSI Gaming дешево в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Семейство Meteor Lake предложит сочетание новой архитектуры и 7-нм технологии производства, которая в новой классификации получила обозначение «Intel 4». Использование технологии Foveros подразумевает сочетание на одной подложке трёх разнородных кристаллов – встроенная графика расположится на одном из них. Как поясняет источник, процессоры Meteor Lake должны быть представлены к концу первого квартала 2023 года.