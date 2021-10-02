Когда заканчиваются идеи, начинаются судебные иски.

Со страниц немецкого ресурса Igor’s LAB медленно, но верно получает распространение информация о новой инициативе известного в определённых кругах датского производителя систем охлаждения Asetek. Столкнувшаяся с серьёзными материальными трудностями компания решила поправить своё положение за счёт конкурентов. Для этого производителям необслуживаемых систем жидкостного охлаждения, включая популярную марку Arctic, были направлены от имени адвокатской конторы письма, в которых получателей призывают прекратить продажу на территории США систем жидкостного охлаждения, по мнению истца нарушающих права Asetek на интеллектуальную собственность.

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Источник изображения: Igor’s LAB

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Как отмечает первоисточник, аналогичные письма были направлены в адрес Aerocool, Jonsbo, Lian Li и EK Waterblocks. Под необслуживаемой системой понимается связка из водоблока со встроенной помпой и радиатора с вентиляторами, выполняющего функции резервуара для охлаждающей жидкости. По уровню шума такая система не может соперничать с полноразмерными, но она удобна тем, что не требует сборки и обслуживания, готова к монтажу в состоянии поставки, а по уровню производительности обычно превосходит старшие модели воздушных систем охлаждения процессора.