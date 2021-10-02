Другими словами, статус столбовой дворянки уже не устраивает.

Статус крупнейшего производителя ноутбуков и настольных компьютеров явно не удовлетворяет Lenovo, поскольку китайский гигант решительно настроен увеличить финансирование новых направлений деятельности. По информации Nikkei Asian Review, компания подала заявку на размещение акций на фондовой площадке Шанхая STAR, которую считают китайским аналогом Nasdaq. В результате размещения Lenovo рассчитывает выручить $1,54 млрд.

реклама

Источник изображения: Reuters

анонсы и реклама -30% на Gigabyte RTX 3080 -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Примерно половину этой суммы Lenovo направит на финансирование новых для себя видов деятельности: облачные услуги, цифровые решения для промышленности и разработку систем искусственного интеллекта. Во втором квартале Lenovo увеличила расходы на разработки и исследования на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ближайшие три года компания намеревается ежегодно удваивать расходы на эти нужды.