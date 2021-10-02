Статус крупнейшего производителя ноутбуков и настольных компьютеров явно не удовлетворяет Lenovo, поскольку китайский гигант решительно настроен увеличить финансирование новых направлений деятельности. По информации Nikkei Asian Review, компания подала заявку на размещение акций на фондовой площадке Шанхая STAR, которую считают китайским аналогом Nasdaq. В результате размещения Lenovo рассчитывает выручить $1,54 млрд.
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Примерно половину этой суммы Lenovo направит на финансирование новых для себя видов деятельности: облачные услуги, цифровые решения для промышленности и разработку систем искусственного интеллекта. Во втором квартале Lenovo увеличила расходы на разработки и исследования на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ближайшие три года компания намеревается ежегодно удваивать расходы на эти нужды.